Владивосток, , 03:24 — REGNUM Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, какая погода ждёт жителей региона до конца года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в России на Новый год

«Вторая декада декабря, особенно её первая половина, спокойной, похожей на первую, не будет. Над Северным Ледовитым океаном начинается процесс зарождения нового, довольно перспективного, тропосферного циклона, который выйдя примерно через неделю на территорию Китая будет дирижировать погодой всего Дальнего Востока», — сказал начальник Примгидромета.

По словам Кубая, вероятна активизация циклона над Японским морем и его смещение на северо-восток в направлении Хоккайдо. Но при этом есть расхождение в расчётах точки прохождения циклона над Владивостоком: примерно половина модельных расчетов «приближают» его к столице Приморья, а половина «отдаляют» в сторону моря на 100−150 км.

Синоптик утверждает, что вероятность дождя практически исключается и увеличивается вероятность снега со штормовым ветром. С 13 по 15 декабря резко похолодает. При прохождении приземного циклона вблизи Владивостока снег может быть сильным, а на удалении от него — небольшим. Но в любом случае приморцам необходимо подготовиться к холодному ветру и похолоданию.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт жителей России на Новый год.