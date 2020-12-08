Томск, , 03:21 — REGNUM В Томской области за неделю профилактических рейдов проверили почти 900 точек торговли, общепита и транспорта, в том числе около 400 контрольных мероприятий прошло в столице региона. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в Томске за отсутствие масок оштрафованы два водителя и два пассажира маршруток.

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Всего с 30 ноября по 4 декабря в региональном центре выявлено пять нарушений. Помимо водителей и пассажиров маршрутного такси, административный протокол выписали посетителю торгового центра.

В муниципалитетах региона за неделю официально зафиксировано 123 нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в Томской области коронавирус был выявлен у 19 850 человек.

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