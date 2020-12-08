Ухань, Китай, , 02:38 — REGNUM В двух партиях замороженных импортных продуктов питания был выявлен коронавирус в столице провинции Хубэй городе Ухане центральной части Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным городской комиссии здравоохранения, образцы были взяты из партии замороженной свинины, прибывший из Бразилии и Уругвая. Местные власти приняли экстренные меры по герметизации ввозимых замороженных товаров и дезинфекции складских помещений и окружающей среды.

Импортная замороженная свинина объемом 1527 коробок и весом 27,49 тонны, был отправлен из Бразилии в Шанхай 28 июня. Они были перевезены из Шанхая в Ухань 27 июля и хранились в местном холодильном хранилище с 29 июля.

Замороженная говядина, находящаяся в 1210 коробках весом 26,93 тонны, была отправлена в северокитайский муниципалитет Тяньцзинь 2 марта. В Ухань мясо добралось 28 марта.