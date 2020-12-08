Пекин, , 02:32 — REGNUM Более 85% китайской молодежи заявили о готовности стать опорой страны через 15 лет, сообщает газета China Youth Daily со ссылкой на недавнее исследование, проведенное среди молодежи от 14 до 34 лет.

Более 77% опрошенных считают любовь к Родине общественной добродетелью, а любовь к народу — самым незаменимым качеством тех, кто хочет стать опорой для своей страны, сообщает издание. Трудолюбие с неумолимостью духа занимает второе место в списке добродетелей, заняв около 74%, а усердная учеба занимает третье место, набрав более 72%.

Будучи основной силой для достижения долгосрочных целей страны до 2035 года, молодые китайцы продемонстрировали сильное чувство национальной идентичности, показало исследование. Отмечается, что средний балл их самоидентификации со страной по десятибалльной шкале составляет 9,44 балла.

Кроме того, около 95,7% опрошенных выразили свою гордость тем, что они китайцы, а 95,6% заявили, что молодежь обязана уделять пристальное внимание государственным делам.