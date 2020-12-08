Москва, , 02:25 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у российской актрисы Ренаты Литвиновой. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

По словам Литвиновой, она опасается за здоровье своей матери и родителей своих друзей.

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой — как важно беречь друг друга, — я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — сообщила актриса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября российский шоумен Сергей Светлаков заболел COVID-19. 17 ноября он был выписан из больницы, куда поступил на обследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Шоумен Сергей Светлаков выписался из больницы