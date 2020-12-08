Пекин, , 02:23 — REGNUM Китай выделил 6,24 млрд юаней (около $955 млн) на обеспечение базовых жизненных нужд в районах страны, которые пострадают от природных катаклизмов в текущий зимне-весенний период, сообщили 7 декабря в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Отметив, что в этом году большее количество провинциальных регионов страны сильно пострадали от наводнений, чем ранее, министерство заявило, что оно совместно с Министерством финансов заранее организовало подготовку местных районов к грядущим бедствиям.

При определении доли каждого региона мем учитывал такие факторы, как тяжесть наводнений, воздействие коронавируса, а также потребности в сокращении масштабов нищеты.

Министерство также призвало местные власти обеспечить своевременное распределение средств среди людей, пострадавших от стихийных бедствий до начала Китайского Нового года в феврале 2021 года.