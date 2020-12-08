Красноярск, , 02:20 — REGNUM Во вторник, 8 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха — 9… — 7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 8 на 9 декабря ожидается до — 18 °C. Небольшой кратковременный снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах 13−18 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В среду, 9 декабря, в Красноярске до — 13 °C днём и около — 24 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

В четверг, 10 декабря, в Красноярске ожидается до — 14 °C днём. Ночью — до — 19 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 8 декабря в центральных и южных районах Красноярского края западный ветер на порывах 13−18 м/с, на дорогах сохранится гололедица. На юге Таймырского муниципального района и в Туруханском районе ожидается северный, северо-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель.