Бразилиа, , 02:10 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа в Бразилии достигло 5 801 067. Об этом сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

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Вместе с тем за сутки в стране был выявлен еще 20 371 носитель коронавируса. С начала пандемии в Бразилии зарегистрировали 6 623 911 фактов инфицирования SARS-CoV-2.

Кроме того, за указанный период времени в стране от осложнений при COVID-19 умерло 177 317 больных. В течение последних 24 часов в Бразилии по этой причине скончалось 376 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что бразильские ученые привлечены к разработке шести вакцин против коронавирусной инфекции.

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