Багдад, , 02:03 — REGNUM В Ираке общее количество зараженных коронавирусом нового типа превысило 565 тысяч человек, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

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По его данным, за 7 декабря на территории республики выявили 1815 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ираке достигло 566 015.

При этом за минувшие сутки в республике скончались еще 28 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Ираке от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 12 460 человек. Уже выздоровели 495 725 пациентов.