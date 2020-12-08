Тегеран, , 08:39 — REGNUM 7 декабря пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 284 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 50 594. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Лари отметила, что с учетом 284 новых жертв их общее число по стране возросло до 50 594. «За последние 24 часа было обнаружено около 10 827 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1691 человек госпитализирован», — подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря, в общей сложности 1 051 374 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, из них около 742 955 выздоровели и были выписаны из больницы. «Еще 5796 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — заявила Садат Лари.

Она подчеркнула, что на данный момент в Иране было проведено 6 432 228 обследований на выявление заражения.