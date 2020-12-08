Тегеран, , 09:16 — REGNUM 6 декабря министерство разведки Ирана объявило о выявлении и аресте ключевых элементов международной банды по торговле оружием, боеприпасами и наркотиками, возглавляемой двумя иностранными гражданами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Международная банда торговцев оружием, боеприпасами и наркотиками, возглавляемая в Иране двумя иностранными гражданами, была выявлена и арестована в ходе двух широкомасштабных операций с помощью разведывательных и оперативных мер иранским разведывательным управлением провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана.

В ходе операции был задержан главарь банды и трое ее основных участников, изъято 520 килограммов героина, более 500 пистолетов, охотничье оружие и значительное количество боеприпасов.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.