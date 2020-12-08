Берн, , 01:07 — REGNUM В Швейцарии за прошедшие сутки выявили 9809 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

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По его данным, всего с начала пандемии в стране выявили 354 306 инфицированных SARS-CoV-2. Также за 7 декабря на швейцарской территории скончались 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Швейцарии выросло до 5407 человек.

Отмечается, что уже в стране смогли выздороветь 260 600 пациентов. При этом правительство Швейцарии распорядилось разрешить работу лыжным курортом на рождественских каникулах. При этом местам отдыха будет разрешено работать при полном соблюдении всех санитарных требований и ограничений.