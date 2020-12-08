Катманду, , 00:30 — REGNUM В Непале за прошедшие сутки выявили 1014 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба непальского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Непала достигло 241 995. Также в стране за минувшие сутки скончались еще двадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Непале жертвами осложнений COVID-19 стали 1614 человек.

Отмечается, что уже выздоровели в Непале 227 433 пациента, их выписали из медучреждений. Власти страны рассматривают возможность выделения около 60 млрд непальских рупий (около $505 млн) на закупку вакцин против COVID-19.