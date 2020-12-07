Кейптаун, 7 декабря 2020, 23:53 — REGNUM За прошедшие сутки в ЮАР выявлено 3313 случаев коронавирусной инфекции, жертвами COVID-19 за 24 часа стали ещё 43 пациента.
Также сообщается, что за сутки в ЮАР проведено 19 252 теста на SARS-CoV-2, общее число проверок на коронавирус с начала эпидемии составляет 5 611 915.
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