Кейптаун, , 23:53 — REGNUM За прошедшие сутки в ЮАР выявлено 3313 случаев коронавирусной инфекции, жертвами COVID-19 за 24 часа стали ещё 43 пациента.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 817 878, общее число смертей — 22 249, а общее число выздоровлений — 745 750» , — написал глава минздрава ЮАР Звели Мхизе 7 декабря в Twitter.

Также сообщается, что за сутки в ЮАР проведено 19 252 теста на SARS-CoV-2, общее число проверок на коронавирус с начала эпидемии составляет 5 611 915.

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