Москва, , 23:01 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 71 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9496. Об этом сообщили вечером 7 декабря в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже почти 655 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 7279 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц свыше 495 тысяч человек.