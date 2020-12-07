Менло-Парк, США, , 22:55 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Instagram

Сообщения о неполадках начали поступать около 22:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами при просмотре новостной ленты и «историй», некоторым не удаётся авторизоваться в своей учётной записи.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США и стран Европы, в том числе Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии.