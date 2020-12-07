Сантьяго, , 22:54 — REGNUM Власти Чили ввели жесткий карантин в столице страны из-за резкого всплеска заболеваемости COVID-19, 7 декабря сообщает агентство Associated Press.

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Энрике Оскар Энрике Пэрис Мансилла, министр здравоохранения Чили, сообщил, что ограничения в Сантьяго будут включать полную изоляцию по выходным и ограничение деятельности в течение недели.

Министр здравоохранения выразил надежду, что временное ужесточение страны позволит избежать возвращения страны к полной и длительной блокировке.

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