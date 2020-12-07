Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 22:51 — REGNUM Правоохранительные органы Италии подозревают 135 человек в незаконном получении социальных пособий, в том числе предназначенных для пострадавших от экономических последствий эпидемии и ограничений, передают местные СМИ в понедельник, 7 декабря.

Законных документов для получения этих выплат у данных граждан не было, бумаги были ими подделаны.

Дополнительное отягчающее обстоятельство состоит в том, что указанные граждане ранее привлекались к ответственности как причастные к мафиозной деятельности.