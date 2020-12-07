Рим, , 22:47 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 7 декабря, в Италии умерли 60 606 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 528 (днем ранее — на 564), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 933 132 человека, за сутки этот показатель увеличился на 19 638 (днем ранее — на 17 186).

Число подтвержденных носителей выросло на 13 720 (днем ранее — на 17 186, 5 декабря — на 23 923). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 742 557 — почти 3% населения страны.

В настоящее время заражены 748 819 человека — на 6487 меньше, чем днем ранее.