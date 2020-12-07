Браззавиль, , 22:39 — REGNUM На Африканском континенте за сутки выявлено почти 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё около 600 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 7 декабря региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Как сообщается, всего в Африке выявлено уже 2 261 153 случая заболевания, подтверждено 53 855 летальных случаев, излечились от заболевания 1 927 484 пациента.

Лидируют среди стран региона по распространению заболевания ЮАР (более 814 тысяч случаев), Марокко (свыше 379 тысяч) и Египет (более 118 тысяч).

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