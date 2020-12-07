Женева, Швейцария, , 22:33 — REGNUM Миссия для исследования происхождения коронавируса будет отправлена в Китай «так быстро, как это возможно», заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 7 декабря на брифинге в Женеве.

«Мы запланировали и надеемся на её отправку на место так быстро, как это возможно », — заявил Гебреисус.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ объявляла о намерении отправить миссию в Китай для исследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2 ещё весной 2020 года.

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