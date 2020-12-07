Санкт-Петербург, 7 декабря 2020, 22:46 — REGNUM В Петербург прибывает главная новогодняя ель, которую установят на Дворцовой площади. Как наблюдал корреспондент ИА REGNUM, 25-метровое дерево весом в 12 тонн спилили 7 декабря в деревне Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти.

Транспортировка Новогодней ели
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, живая ель украсит центр Петербурга впервые с 2013 года. После этого, по опросам, горожане предпочитали видеть ель искусственную, ее и устанавливали вплоть до 2019 года — шесть лет подряд.

Подготовительные работы по спилу новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подготовительные работы по спилу новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подготовительные работы по спилу новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подготовительные работы по спилу новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году Смольный предложил петербуржцам очередное голосование, и в этот раз первое место заняла живая ёлка.

Подготовительные работы по спилу новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спил ели для украшения Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спил ели для украшения Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM

В первую очередь дерево искали в местах, откуда в предыдущие годы уже доставлялись ели — это Выборгское и Приозерское направления Ленобласти. Места эти с типичной для Карельского перешейка природой и большим количеством хвойных деревьев.

Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако сегодняшняя ель превзошла всех своих конкуренток по пушистости. Главному новогоднему дереву Петербурга 100 лет, оно обладает ровным стволом, что является редкостью для пушистых елей таких размеров. Ель произрастала достаточно близко к дороге, что позволило спилить ее без ущерба для остального леса.

Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты уложили дерево на специальный трал и отправили на временную стоянку, переждать пробки. Ночью ель привезут на Дворцовую площадь, где водрузят на особое основание, обеспечивающее устойчивость конструкции.
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM

Затем будет необходимо проверить состояние кроны, расправить ветки, дать им не менее суток, чтобы занять естественное положение. Только после этого приступят к украшению. Наряжать главную ёлку Петербурга будут не меньше десяти дней.

Транспортировка Новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рабочие укладывают ель для транспортивки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рабочие укладывают ель для транспортивки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рабочие укладывают ель для транспортивки
Дарья Драй © ИА REGNUM

Дерево войдет в состав декоративной композиции из группы живых елей с фотозонами. Вокруг нее встанут 25 маленьких елочек высотой от двух до пяти метров.

Новогодняя ель
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя ель
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рабочие укладывают ель для транспортивки
Дарья Драй © ИА REGNUM

Декорировать зону будут в ретростиле 1950−60 годов. Как объяснили в Смольном, петербуржцам стоит ждать серпантина, лампочек, флажков, более 300 елочных игрушек — шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет и многого другого. Маковку ели украсит пятиконечная звезда.

Рабочие укладывают ель для транспортивки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рабочие укладывают ель для транспортивки
Дарья Драй © ИА REGNUM

Все игрушки для главной ёлки города расписывают вручную. Это будет самая высокая ель среди всех петербургских новогодних деревьев, даже если принять в расчет искусственные, которые бывают от 14 до 20 метров.

Новогодние игрушки для главной елки Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние игрушки для главной елки Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM