Санкт-Петербург, , 22:46 — REGNUM В Петербург прибывает главная новогодняя ель, которую установят на Дворцовой площади. Как наблюдал корреспондент ИА REGNUM, 25-метровое дерево весом в 12 тонн спилили 7 декабря в деревне Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти.

Транспортировка Новогодней ели Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, живая ель украсит центр Петербурга впервые с 2013 года. После этого, по опросам, горожане предпочитали видеть ель искусственную, ее и устанавливали вплоть до 2019 года — шесть лет подряд.

В этом году Смольный предложил петербуржцам очередное голосование, и в этот раз первое место заняла живая ёлка.

В первую очередь дерево искали в местах, откуда в предыдущие годы уже доставлялись ели — это Выборгское и Приозерское направления Ленобласти. Места эти с типичной для Карельского перешейка природой и большим количеством хвойных деревьев.

Однако сегодняшняя ель превзошла всех своих конкуренток по пушистости. Главному новогоднему дереву Петербурга 100 лет, оно обладает ровным стволом, что является редкостью для пушистых елей таких размеров. Ель произрастала достаточно близко к дороге, что позволило спилить ее без ущерба для остального леса.

Специалисты уложили дерево на специальный трал и отправили на временную стоянку, переждать пробки. Ночью ель привезут на Дворцовую площадь, где водрузят на особое основание, обеспечивающее устойчивость конструкции.

Затем будет необходимо проверить состояние кроны, расправить ветки, дать им не менее суток, чтобы занять естественное положение. Только после этого приступят к украшению. Наряжать главную ёлку Петербурга будут не меньше десяти дней.

Дерево войдет в состав декоративной композиции из группы живых елей с фотозонами. Вокруг нее встанут 25 маленьких елочек высотой от двух до пяти метров.

Декорировать зону будут в ретростиле 1950−60 годов. Как объяснили в Смольном, петербуржцам стоит ждать серпантина, лампочек, флажков, более 300 елочных игрушек — шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет и многого другого. Маковку ели украсит пятиконечная звезда.

Все игрушки для главной ёлки города расписывают вручную. Это будет самая высокая ель среди всех петербургских новогодних деревьев, даже если принять в расчет искусственные, которые бывают от 14 до 20 метров.