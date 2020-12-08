Москва, , 00:07 — REGNUM Заявление депутата Госдумы Геннадия Онищенко о том, что необходимо отказаться от длинных новогодних каникул, вызвало негодование со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Новогодние праздники — единственные в году дни, когда мне не названивают клиенты, и не нужно париться с отгрузками, продажами и т.д. В обычный отпуск всегда на связи, отдыхом не назвать. И нас этого хотят лишить? Одной недели в году?», — возмущается пользователь Александр.

Некоторые пользователи поддержали мнение Онищенко. Тем не менее, они отметили, что необходимо учитывать то, что граждане используют новогодние каникулы не только употребления алкоголя, но и для встречи с родными и близкими, с которыми они не могли повидаться в течение года.

«Предложение от Онищенко, конечно, имеет смысл. На экономике лишние рабочие дни определенно положительно скажутся. И для всех граждан России это важно. Только как это может сказаться на самих гражданах России? Такой тяжелый год, особенно в моральном смысле. Нам нужно время, чтобы попросту перевести дух, собраться с мыслями, отдохнуть. Эти каникулы жители используют для общения с близкими и друзьями, для активного отдыха, для хозяйственных дел. Мы привыкли к ним и ждём с нетерпением», — поделился мнением Ростислав С.

Многие упрекнули Онищенко в том, что он не учитывает психологическое состояние граждан, которые в период пандемии и так слишком долго провели на расстоянии от своих близких и лишали себя увеселительных мероприятий.

«У мужика профдеформация. Как бывший врач, он считает, что именно в эти дни граждане России только и делают, что пьют, получают травмы от ДТП и петард, и нагрузка на скорую помощь возрастает. Хотя до мужика всё никак не дойдет, что не все жители России такие, и пусть не судит по себе. Хотя в чём проблема-то? Много обращений в скорую и травмпункты? Пусть усиливают бригады, это их работа. Вот пусть и работают. А остальные — живут», — пишет Евгений М.

Нашлись и те, кто в принципе высказался за то, чтобы сократить количество рабочих часов при условии, что рост зарплат среди населения оставляет желать лучшего.

«Я уже давно думаю о том, что людям необходимо либо сокращать продолжительность рабочего дня, либо продолжительность рабочей недели с таким сокращением зарплаты по всей стране. Не можете людей обеспечить достойной оплатой труда? Давайте больше времени на себя. Хоть что-то, чтобы люди себя по-человечески чувствовали», — написала пользователь Анастасия.

Напомним, 7 декабря депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о том, что считает правильным отказаться от длинных новогодних каникул.

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