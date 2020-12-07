Загреб, , 22:15 — REGNUM В Хорватии 7 декабря за последние 24 часа, согласно 9 340 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1 886 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 59 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 277 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 150 353.

В Хорватии 145 256 человек заразились коронавирусом с начала пандемии.