Любляна, , 21:58 — REGNUM В Словении 7 декабря за последние 24 часа было подтверждено 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 52 человек скончались. 196 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Согласно новым официальным данным, количество новых случаев заражения в Словении растёт, но число госпитализированных немного снизилось.

В Словении 86 000 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 1 796 смертельных случая.