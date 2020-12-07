Сараево, , 21:58 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 7 декабря за последние 24 часа, согласно 1 707 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 437 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 60 человек скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Заражение было подтверждено у 351 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 85 жителей Республики Сербской. В автономном округе Брчко зафиксирован один случай заражения.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 92 500 случаев заражения коронавирусом.