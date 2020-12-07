Подгорица, , 21:57 — REGNUM В Черногории 7 декабря за последние 24 часа, согласно 967 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 316 новых случая коронавирусной инфекции, еще 10 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

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7 декабря в институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 10 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 84 года, а самому младшему 66 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 38 562, а количество скончавшихся составляет 543 человека с начала 2020 года.