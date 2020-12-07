Белград, , 21:56 — REGNUM В Сербии 7 декабря за последние 24 часа, согласно 15 697 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 6 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 56 человек скончались. К аппаратам-ИВЛ подключено 283 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 226 209, а количество смертельных случаев выросло до 2 005 человек.

Глава министерства здравоохранения Сербии, Мирсад Джерлек 7 декабря на пресс-конференции заявил: «Ещё с марта мы призываем не лечиться от коронавируса самостоятельно, в домашних условиях, без консультации с врачами»