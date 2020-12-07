Сараево, , 21:55 — REGNUM Боснию и Герцеговину в октябре 2020 года посетило 43 751 туристов, что меньше на 20,7% по сравнению с сентябрём того же года и на 73,7% меньше по сравнению с октябрем 2019 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 7 декабря.

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Количество броней в боснийских гостиницах, совершённых внутренними туристами в октябре 2020 года, снизилось на 33,3% по сравнению с сентябрём и на 17,8% по сравнению с октябрем прошлого года. Количество броней, совершённых иностранными туристами, снизилось на 6,6% по сравнению с сентябрём и на 86,5% по сравнению с октябрем прошлого года.

В структуре броней в октябре 2020 года большинство ночей среди иностранных гостей лидируют туристы из Сербии (25,7%), Объединенных Арабских Эмиратов (18,1%), Хорватии (17%), Турции и Кувейта (по 4,4%), что составляет 69,6%.