Ижевск, , 21:31 — REGNUM Число выявляемых ежедневно заражений коронавирусом в Удмуртии может увеличиться до 250 случаев в сутки. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в эфире телеканала «Россия 24».

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Он полагает, что прироста зараженных можно ожидать в связи с увеличением объема тестирования.

«Если в июне мы делали около 1,5 тыс. тестов в сутки, то сейчас около 6 тыс. И мы сознательно наращиваем объемы тестирования, добавляем новые лаборатории. Чтобы выявить болезнь на ранних стадиях… Я жду чуть больше, 220−250 в сутки», — сказал глава региона.

Он добавил, что такой прирост не станет неожиданным, республика к нему готова.

«Чем лучше будем выявлять, тем лучше будем бороться», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в регионе выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 829 случаев. За последние сутки выписаны 127 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 11 617 человек. 244 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом.

На указанную дату было проведено 667 985 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3209 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3181 исследование.