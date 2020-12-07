Лондон, , 21:28 — REGNUM Число выявленных за последние сутки новых случаев заражения коронавирусом превысило в Британии 14 тыс., сообщает 7 декабря официальный сайт британского правительства.

Всего за последние 24 часа в Британии выявили 14 718 случаев заражения.

С учетом этих данных общее число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 1 737 960.

С начала пандемии в Британии скончались почти 70 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции установлен новый суточный рекорд по смертности от COVID-19