Ижевск, , 21:19 — REGNUM В районных больницах и городских поликлиниках Удмуртии планируется открыть 60 пунктов для проведения вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По словам главного внештатного специалиста ведомства по вакцинопрофилактике Елены Корякиной, жителей республики будут прививать вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Поскольку препарат требует особых условий транспортировки и хранения при температуре не выше — 18 °C, в Республиканском центре вакцинопрофилактики подготовлена специальная морозильная камера с постоянно поддерживаемой температурой. Развозить вакцину по районам и городам будут в термоконтейнерах.

«На сегодняшний день каждая медорганизация получила комплект оборудования, включающий в себя: термоконтейнер, хладоэлементы, которые помогают сохранять температуру на 8−10 часов, термоиндикатор для контроля температуры и морозильный ларь», — отметила Корякина и добавила, что в учреждениях будет доступен примерно месячный запас вакцины.

В настоящее время регион ожидает поставки 1229 доз, которые будут введены медработникам «красных зон». Массовая вакцинация начнется уже в 2021 году с постепенным расширением категорий охвата — после медработников прививки смогут сделать работники образования, затем работники служб жизнеобеспечения, затем все остальные жители республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию в качестве пробной партии поступило 42 дозы вакцины от коронавируса. В первую очередь вакцинацию прошли медики, которые изъявили желание сделать прививку.

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