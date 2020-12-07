Саранск, , 20:56 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов дал старт благотворительной акции «Ёлка желаний», которая реализуется в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Акция запущена в рамках торжественной церемонии награждения, посвященной Дню добровольца (волонтёра), сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

Здунов подчеркнул, что в первые месяцы пандемии около 600 волонтёров республики пришли на помощь медицинским работникам, старшему поколению и маломобильным гражданам. Они принимали заявки по телефону, закупали и развозили лекарства, продукты, товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты, помогали пожилым людям в бытовых вопросах. Врио главы республики заявил, что считает волонтёров огромным кадровым потенциалом и добавил, что рассчитывает на новые идеи и предложения от молодёжи.

Он поблагодарил добровольцев за активную гражданскую позицию, пожелал здоровья и успехов во всех начинаниях. Лучшим представителям волонтерского движения были вручены памятные медали президента России и почётные знаки главы республики «Доброволец Мордовии».

С праздничной ёлки Артём Здунов снял две открытки с новогодними желаниями юных жителей региона. Он забрал открытки, планируя исполнить желания детей.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Ёлка желаний» будет проходить по всей стране в третий раз. В прошлом году было исполнено более 7,5 тыс. желаний детей. В этом году заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря текущего года. А уже с 1 декабря по 28 февраля следующего года партнеры, участники конкурса «Лидеры России» и другие неравнодушные люди начали исполнять новогодние желания.

Дети пишут на открытках не только материальные желания, но и нематериальные мечты. Например, в 2019 году детям дали возможность стать машинистом поезда, побывать в Москве, встретиться с кумиром.