Нижний Новгород, , 20:01 — REGNUM Около 30 человек вышли на акцию протеста на Театральной площади 6 декабря. Нижегородцы потребовали вернуть детей в школы. Родители учеников собираются отправить свои требования президенту России Владимиру Путину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

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В группе «Блок 52» сообщили, что акция проходила в воскресенье. Нижегородцев, которые не согласны с дистанционным обучением детей в школах, призывали поставить подписи под обращением, которое будет передано президенту России, министру просвещения, сенаторам Совета Федерации, депутатам Государственной думы и губернатору Нижегородской области.

Список требований включает «возвращение к традиционному классическому образованию без цифровой образовательной среды и единого государственного экзамена».

«Коллективное обращение в Роспотребнадзор Нижегородской области с требованием предоставить статистику по общей заболеваемости коронавирусной инфекцией и статистику по заболеваемости детей в возрасте 0−25 лет в г. Нижний Новгород и немедленно прекратить преступный эксперимент над учащимися с целью сохранения их здоровья» разместили представители «Блока 52» в социальной сети.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября родители нижегородских школьников уже выходили на акцию протеста с требованием отменить дистанционное обучение. По их мнению, «качество дистанционного образования очень низкое по сравнению с привычным форматом».