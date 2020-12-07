Женева, Швейцария, , 19:56 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 549 946 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 66 422 058 человек. Такие данные приводит 7 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 8768 пациентов с COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 1 532 418.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 605 211 случаях инфицирования коронавирусом и 10 264 скончавшихся пациентах за сутки.

Согласно данным организации, первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю составляют США, Бразилия, Индия, Россия, Италия, Германия, Великобритания, Иран, Украина и Польша.