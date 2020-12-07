Мэкэле, , 19:48 — REGNUM По информации дипломатических источников, группа гуманитарных работников ООН была обстреляна на востоке региона Тыграй в Эфиопии, 7 декабря сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что группа сотрудников ООН была обстреляна вблизи Шимелба, лагеря беженцев из Эритреи. Официально информация пока не подтверждена.

Боевые действия между армией Эфиопии и «Народным фронтом освобождения Тыграя» ведутся с 4 ноября. Жертвами противостояния могли стать тысячи человек, однако точной информации о числе погибших нет.

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