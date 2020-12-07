Бишкек, 7 декабря 2020, 19:45 — REGNUM Детский фонд ООН предоставил министерству здравоохранения Киргизии 21 тысячу тестов полимеразной цепной реакции для диагностики коронавируса COVID-19, а также наборы расходных материалов к ним.
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Поставку ПЦР-тестов и расходников профинансировал Всемирный банк, выделив $291,4 тысячи (21 млн 635 тысяч рублей) из своего спецфонда в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Также стало известно о том, что ранее Всемирный банк и ЮНИСЕФ подарили республике 58 тысяч пар бахил и столько же пар медицинских перчаток.
В минздраве Киргизии отмечают, что в стране ежедневно проходят ПЦР-тестирование от 1500 до 4000 человек.