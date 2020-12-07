Москва, , 19:17 — REGNUM Министерство обороны России предлагает учредить новую государственную награду для военнослужащих, проявивших храбрость и отвагу в боевых операциях на территории зарубежных стран, сообщает 7 декабря федеральный сайт нормативно-правовых актов.

Проект соответствующего указа президента опубликован на федеральном портале нормативно правовых актов.

Новая награда должна быть учреждена для поощрения «офицерского состава за совершение подвига, который служит примером храбрости и отваги, в ходе ведения боевых операций по защите Отечества, боевых и иных операций на территории других государств по поддержанию международного мира и безопасности».

Предложение внесено в рамках необходимости «возрождения исторических наградных традиций».

Название новой награды пока не приводится, но в проекте уже использованы формулировки «георгиевское оружие».

Указ может быть подписан в апреле 2021 года и будет распространяться на государственные органы Российской Федерации и подведомственные им организации.

Напомним, поощрение офицеров наградным холодным оружием, в просторечии именовавшимся «золотым», практиковалось в Российской империи с XVIII века до 1918 года. «Георгиевское оружие» вручалось за личное участие в боевых действиях или командование успешными военными операциями.

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