Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM В Петербурге остаются коечные места в стационарах для тяжелых больных с COVID-19 только на период до Нового года. Об этом в своем радиообращении к горожанам заявил 7 декабря губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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"До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — предупредил он.

Избежать этого негативного сценария, по убеждению губернатора, можно, если максимально исключить массовые скопления людей в помещениях. Поэтому были приняты трудные решения, такие как полный запрет на работу организаций общественного питания с 30 декабря по 3 января и на работу развлекательных учреждений с 30 декабря по 10 января. Беглов заметил, что обычно в новогодний период в Петербурге особенно многолюдно.

«В этом году и для нас, и для всех красивейших городов мира эти праздники будут непростыми. В Петербурге больницы и поликлиники работают на максимальной мощности. Врачи — на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом», — сказал Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

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Губернатор призвал создавать праздничную атмосферу дома, настроение же зависит только от самих жителей, считает Александр Беглов. Особенно тяжело далась Смольному отмена детских утренников и ёлок, объяснил он, но дети способны к передаче коронавируса взрослым, так что на это пришлось пойти.

«Сейчас каждое такое мероприятие — это зона потенциального заражения», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

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