Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM Количество операторов на едином номере для вызова медпомощи 122 в Екатеринбурге, скорее всего, будет увеличено. Об этом заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева журналистам.

По словам Сибирцевой, сейчас дозвониться до номера удается, прождав 15 минут. Вызовы принимают и обязательно передают в поликлинику, это делается два раза в сутки.

«Я думаю, что постепенно все «приработаются», будет количество операторов увеличено», — сказала чиновница порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, единый номер ввели после жалоб жителей России на невозможность дозвониться в скорую помощь и медучреждения. Номер 122 действует по всей стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах России вводится единый телефонный номер по коронавирусу