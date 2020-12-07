Архангельск, 7 декабря 2020, 18:23 — REGNUM Правительство Архангельской области оценит работу регионального оператора по обращению с ТКО. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующее поручение профильным министерствам дал губернатор Александр Цыбульский.
Поводом для проведения детального анализа ситуации послужили многочисленные обращения северян, которых не устраивает качество работы в этом направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, «ЭкоИнтегратор» начал работу в качестве регоператора в начале 2020 года. За это время долги за вывоз мусора в регионе выросли до 20 млн рублей. Оператор «выбивает» долги с населения через суды.