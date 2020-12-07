Архангельск, , 18:23 — REGNUM Правительство Архангельской области оценит работу регионального оператора по обращению с ТКО. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующее поручение профильным министерствам дал губернатор Александр Цыбульский.

Поводом для проведения детального анализа ситуации послужили многочисленные обращения северян, которых не устраивает качество работы в этом направлении.

«Прошу открыто, без замалчиваний проанализировать и представить информацию о работе регоператора за прошедший год. Это позволит нам максимально объективно оценить ситуацию, выявить слабые места, откорректировать условия работы регоператора, если это необходимо», — подчеркнул Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, «ЭкоИнтегратор» начал работу в качестве регоператора в начале 2020 года. За это время долги за вывоз мусора в регионе выросли до 20 млн рублей. Оператор «выбивает» долги с населения через суды.