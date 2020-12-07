Ош, Киргизия, , 18:01 — REGNUM В южной столице Киргизии, городе Оше начала работать патрульная милиция. Новую правоохранительную структуру возглавил 43-летний полковник милиции Альберт Абдыкеримов, ранее занимавший пост командира батальона патрульно-постовой службы в Ошском областном управлении внутренних дел.

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В составе подразделения к работе приступили 80 милиционеров. Они будут в две смены патрулировать 11 зон, на которые условно поделен город.

Как отмечают в УВД города Оша, изначально на 219 должностей в патрульной милиции южной столицы республики претендовали 497 человек, однако участие в конкурсе приняли только 378 из них. В итоге успешно сдали все тесты 310 кандидатов.

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