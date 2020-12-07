Париж, , 17:59 — REGNUM Защита гражданина России Александра Винника намерена опротестовать приговор, вынесенный ему судом в Париж. Об этом сообщил 7 декабря адвокат Фредерик Бело.

«Мы считаем, что речь идёт о решении, которое мы должны опротестовать. Я жду решения со стороны моего клиента, которого я увижу в тюрьме», — приводит его слова РИА Новости.

Адвокат отметил, что приговор Виннику был вынесен «по элементам, по которым у суда нет доказательств, потому что эти элементы были переданы американскими властями через Европол».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд в Париже 7 декабря вынес приговор Александру Виннику по делу о киберпреступлениях и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро.

Читайте подробнее: Суд во Франции приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы

Читайте ранее в этом сюжете: Москва продолжит добиваться экстрадиции Александра Винника