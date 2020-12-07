Ухта, Коми, , 17:47 — REGNUM Один из главных вирусологов России — Сергей Хлутков посоветовал властям Ухты ужесточить антиковидные меры.

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, на данный момент в Ухте зарегистрировано 2640 человек с диагнозом «COVID-19», из них 2418 проходят лечение дома. С 19 ноября по 2 декабря было зарегистрировано 948 случаев заболевания, что в 1,2 раза больше, чем за предыдущие две недели.

«Если ситуация начнёт выходить из-под контроля, необходимо переводить часть школьников на дистанционное обучение. Важно запретить ресторанам и кафе принимать у себя свадебные и поминальные обеды, а также ограничить проведение новогодних корпоративов», — заявил заместитель генерального директора по санитарно-эпидемиологическим вопросам Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства Сергей Хлутков.

Кроме того, вирусолог заявил, что необходимо увеличить число рейдов:

«Советую начать составлять штрафы за несоблюдение санитарных мер на юридических лиц. Живучесть вируса на различных поверхностях очень высокая, к этому нужно отнестись крайне серьёзно», — сказал Хлутков.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми от COVID-19 скончались 11 человек.

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