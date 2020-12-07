Ухта, Коми, 7 декабря 2020, 17:47 — REGNUM Один из главных вирусологов России — Сергей Хлутков посоветовал властям Ухты ужесточить антиковидные меры.
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Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, на данный момент в Ухте зарегистрировано 2640 человек с диагнозом «COVID-19», из них 2418 проходят лечение дома. С 19 ноября по 2 декабря было зарегистрировано 948 случаев заболевания, что в 1,2 раза больше, чем за предыдущие две недели.
Кроме того, вирусолог заявил, что необходимо увеличить число рейдов:
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми от COVID-19 скончались 11 человек.
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