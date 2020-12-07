Париж, , 17:44 — REGNUM Суд в Париже 7 декабря вынес приговор гражданину России Александру Виннику по делу о киберпреступлениях и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро.

Суд признал Винника виновным в отмывании денежных средства при отягчающих обстоятельствах. В то же время с него была снята часть обвинений, касающихся нарушения работы автоматизированных систем ряда частных лиц и организаций, а также создания и использования вредоносной программы-вымогателя Locky.

Напомним, специалист по информационным технологиям Александр Винника было арестован в Греции летом 2017 года по запросу американских властей из-за подозрений в причастности к отмыванию денег через биржи криптовалют.

В январе 2020 года Греия выдала российского гражданина Франции, где он обвинялся в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы. Винник себя виновным не признаёт, утверждая, что был лишь техническим специалистом.