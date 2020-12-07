Ярославль, 7 декабря 2020, 17:27 — REGNUM В Ярославле в строящемся здании хирургического корпуса онкологической больницы запущено централизованное отопление. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора региона.

Новый хирургический корпус
Новый хирургический корпус
Yarnews.net

Строительство нового корпуса онкологической больницы ведется с весны 2019 года, сейчас полностью закончена наружная коробка здания. Общая площадь здания — более 20 тысяч квадратных метров. Объект возводят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

"Уже завершили работы по каркасу, установили окна и витражи, положили кровлю и черновые полы. Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за помощь в выделении средств для строительства объекта. Это важный шаг — серьезно усилим региональное здравоохранение», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Подрядчиком работ выступает группа компаний «ЕКС». Прямо сейчас на стройке трудятся 142 рабочих, 17 специалистов-инженеров, работают 10 единиц техники.

«Заканчиваются работы по штукатурке и шпаклевке, заканчивается прокладка кабельных линий электроосвещений, монтаж по вентиляционному оборудованию. В настоящее время ведется монтаж лифтового оборудования, монтаж электропроводки силового оборудования, монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения, прокладка трубопроводов канализации, прокладка трасс внутреннего медицинского газоснабжения, устройство вентилируемого навесного фасада, прокладываются наружные сети. В здание запущено централизованное отопление», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ГК «ЕКС»

Полное завершение работ запланировано на четвертый квартал 2021 года. В новом хирургическом корпусе запланировано 266 койко-мест, включая 240 в стационаре и 24 в реанимации. Одновременно пациентов готовы принять 10 операционных, будут работать отделения маммологии, гинекологии и урологии, лечения раковых заболеваний брюшной полости и патологий органов грудной клетки.

Читайте ранее в этом сюжете: Хирургический корпус ярославской онкобольницы построят к 2021 году