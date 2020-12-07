Ярославль, , 17:27 — REGNUM В Ярославле в строящемся здании хирургического корпуса онкологической больницы запущено централизованное отопление. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора региона.

Новый хирургический корпус Yarnews.net

Строительство нового корпуса онкологической больницы ведется с весны 2019 года, сейчас полностью закончена наружная коробка здания. Общая площадь здания — более 20 тысяч квадратных метров. Объект возводят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

"Уже завершили работы по каркасу, установили окна и витражи, положили кровлю и черновые полы. Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за помощь в выделении средств для строительства объекта. Это важный шаг — серьезно усилим региональное здравоохранение», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Подрядчиком работ выступает группа компаний «ЕКС». Прямо сейчас на стройке трудятся 142 рабочих, 17 специалистов-инженеров, работают 10 единиц техники.

«Заканчиваются работы по штукатурке и шпаклевке, заканчивается прокладка кабельных линий электроосвещений, монтаж по вентиляционному оборудованию. В настоящее время ведется монтаж лифтового оборудования, монтаж электропроводки силового оборудования, монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения, прокладка трубопроводов канализации, прокладка трасс внутреннего медицинского газоснабжения, устройство вентилируемого навесного фасада, прокладываются наружные сети. В здание запущено централизованное отопление», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ГК «ЕКС»

Полное завершение работ запланировано на четвертый квартал 2021 года. В новом хирургическом корпусе запланировано 266 койко-мест, включая 240 в стационаре и 24 в реанимации. Одновременно пациентов готовы принять 10 операционных, будут работать отделения маммологии, гинекологии и урологии, лечения раковых заболеваний брюшной полости и патологий органов грудной клетки.

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