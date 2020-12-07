Рязань, , 17:35 — REGNUM 11 воинских захоронений отреставрировали в 2020 году в Рязанской области. Работы проводили на условиях софинансирования с Министерством обороны РФ, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства региона.

Соглашение о предоставлении субсидий рязанским муниципалитетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы» подписано с Минобороны РФ в декабре 2019 года. В 2020 году благодаря этой программе восстановлены 11 воинских захоронений, все работы завершены в сентябре.

«Несмотря на то, что это наш первый опыт взаимодействия в таком формате с министерством обороны, хочется подчеркнуть, что там положительно отметили нашу работу и на 2022 год увеличили финансирование из федерального бюджета», — уточнила министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

На 2021 год от Рязанской области подано шесть заявок на реставрацию воинских захоронений. По всем будут предоставлены субсидии.