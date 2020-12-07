Москва, , 17:22 — REGNUM Первоочередная задача работодателя — обеспечить защиту персонала в непростых условиях распространения COVID-19, осложненных сезонным подъемом заболеваемости. Об этом заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро», член Бюро Правления РСПП и председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев на очередном заседании Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. Мероприятие состоялось 3 декабря 2020 года в формате видеоконференции.

Председатель Координационного совета РСПП подчеркнул, что одним из основных направлений работы в ближайшей перспективе станет прививочная кампания.

«Необходимо сосредоточить усилия на завершении вакцинации персонала от сезонных вирусных инфекций — гриппа и пневмококка. После массового поступления вакцин в регионы ключевым фактором профилактики COVID-19 станет вакцинация работников и членов их семей», — отметил Андрей Гурьев.

Он напомнил, что сохранение стабильной работы производств в условиях пандемии зависит прежде всего от эффективной защиты персонала.

Кроме того, Совет будет тесно взаимодействовать с профильными министерствами по вопросу обеспечения медицинских учреждений всем необходимым для лечения больных COVID-19 — лекарствами, защитными средствами, источниками кислорода. Переболевшим нужно обязательно предоставить возможность пройти восстановительную и психологическую реабилитацию.

Среди ключевых задач Координационного совета Гурьев также назвал поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Так, внедренные в компаниях протоколы и регламенты профилактики коронавирусной инфекции оперативно синхронизируются с рекомендациями Роспотребнадзора.

На предприятиях ФосАгро после появления первых сигналов о надвигающейся пандемии была введена комплексная система мер профилактики. Она была разработана с привлечением ведущих российских и международных эпидемиологов, инфекционистов и психологов, рассказал генеральный директор АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Александр Гильгенберг. По его словам, пятая часть сотрудников холдинга (3,5 тысячи из 17,5 тысяч) с марта текущего года трудятся в удаленном режиме. Так как они не заняты на производстве непрерывного цикла, это не привело к снижению эффективности работы предприятия.

Состояние здоровья тех, кто посещает рабочие места, строго контролируется, их регулярно тестируют на коронавирус. Запрещено появляться на работе с любыми признаками ОРВИ.

Стандарты социального дистанцирования поддерживаются не только в помещениях, но и в корпоративном транспорте.

«Автобусный парк компании был увеличен вдвое перед началом эпидемии, чтобы обеспечить безопасное расстояние между работниками. Компенсируем всем сотрудникам затраты на личный транспорт», — пояснил Александр Гильгенберг.

Во всех предприятиях группы проводится дополнительная санитарная обработка помещений и автотранспорта, сохранен масочный режим. Рабочие места обеспечены антисептиком и дезинфекцией с помощью ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов. Действуют ограничения на командировки и проведение очных совещаний.

Кроме того, в компании разработаны производственные регламенты на случай любого развития эпидемической ситуации. Например, приняты схемы резервирования ключевого персонала, занятого на производствах непрерывного цикла.

Все меры профилактики в равной степени охватывают сотрудников организаций-подрядчиков, подчеркнул генеральный директор АО «Апатит». В результате компании удалось избежать вспышек инфекции на всех предприятиях.

Координационному совету РСПП необходимо углублять сотрудничество с аналогичным по функционалу Координационным советом при Правительстве РФ, заявил в своем выступлении Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов. Нужно не только синхронизировать повестку и алгоритм действий, но и с большей результативностью доводить до Правительства позицию РСПП по острым вопросам. Кандидатуры Президента РСПП Александра Шохина и Андрея Гурьева были направлены для включения в состав Координационного совета при Правительстве РФ. Также до него будут доведены перспективные инициативы, озвученные на заседании.

Представители Минпромторга России заверили собравшихся, что ситуация с обеспечением медучреждений источниками кислорода (оксигенаторами, кислородными концентраторами и др.) находится на постоянном контроле. В ближайшее время дефицит медицинского кислорода будет ликвидирован, сообщил начальник отдела развития медицинской техники и технологий Минпромторга России Григорий Ревазян. По его словам, с помощью механизмов фонда развития промышленности удастся увеличить производство более чем в три раза.

В свою очередь президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова рассказала об особенностях применения медицинских средств при лечении больных COVID19 и существующих при этом факторах риска.

Член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько обратил внимание коллег на необходимость введения дополнительных мер поддержки туристической отрасли. По его оценке, организованный въездной туризм фактически умер.

«Сегодня абсолютное большинство туристических компаний закрыты, люди ищут работу. Для возврата ситуации в доковидное состояние при условии снятия всех ограничений понадобится до полугода и фактически в следующем году весь рынок, связанный с туризмом, придётся перезапускать», — заявил он.

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт безопасности работников предприятий, рассказал в свою очередь вице-президент Российского союза химиков Игорь Кукушкин. Он подчеркнул, что в него включена и противоэпидемическая безопасность, что особенно важно в период пандемии.

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