Мурманск, , 17:11 — REGNUM В Мурманской области стабилизировались темпы прироста заболевших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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"Число новых выявленных случаев в последние две недели не превышает отметку в 290», — уточнили в штабе.

В настоящее время на лечении с COVID-19 находятся 2627 человек, в обсерваторах — 955 человек, на самоизоляции — 5305.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти приняли решение открыть горнолыжные курорты и кинотеатры.