Калуга, , 17:13 — REGNUM Приговором Калужского областного суда 38 — летний житель Брянской области признан виновным в создании банды, руководстве ею, участии в банде и совершаемых ею нападениях. В состав группировки также входили 35-летний и 39-летний жители Курской области и 32-летний житель Московской области, которые также признаны виновными разбоях. О этом 7 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре прокурора Калужской области.

Приговор суда

Суд установил, что осенью 2019 года ранее знакомые осужденные объединились в вооруженную группу для совершения разбойных нападений на торговые объекты. В распоряжении членов банды имелось огнестрельное оружие — два пистолета и патроны к ним, — шапки-маски, перчатки и машина для обеспечения мобильности. Бандой совершено четыре разбойных нападения на магазины в Смоленской, Калужской и Московской областях. Преступления тщательно планировались с распределением ролей соучастников. Угрожая продавцам пистолетами, забирали у них всю выручку и мобильные телефоны. Осужденные признали вину только в разбойных нападениях, утверждая, что в банде не состояли, о боевых свойствах пистолетов и пригодности их для стрельбы осведомлены не были, по территории трех областей передвигались в поисках работы, каждое из преступлений совершили спонтанно. Однако государственным обвинителем были представлены неопровержимые доказательства, полностью опровергающие приведённые доводы.

Главарь банды осужден к 11 годам лишения свободы, члены банды — к десяти, девяти годам шести месяцам и пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывание наказания троим осужденным назначено в исправительной колонии строгого режима, одному — в исправительной колонии особого режима.

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